Україна посіла 15-те місце у рейтингу найсильніших армій світу [ Редагувати ]
Збройні сили України посіли 15-те місце у рейтингу військової могутності порталу Global Firepower. Торік Україна посідала 22-е місце у цьому списку, тож "підросла" на 5 сходинок. росія досі займає другий рядок рейтингу - після США.
Оскільки Україна продовжує оборону від росії, вона збільшила свій показник індексу GFP за поточний рік внаслідок своєї відповіді, фінансової та матеріальної підтримки з боку Заходу та запровадження нових ключових категорій, які сприяють її спільному розміщенню у списку.
У рейтингу GFP Україна піднялася вище за Ізраїль (18-е місце), Іран (17 місце) і Польщу (20-е місце). До п'ятірки країн з найсильнішою армією потрапили США, росія, Китай, Індія та Велика Британія.
ТОП-15 найсильніших армій світу
Портал Global Firepower проводить оцінку 140 армій світу з 2006 року. Як зазначають автори порталу, при складанні рейтингу оцінюються майже 50 факторів, які дозволяють врахувати чисельність збройних сил, рівень технічної оснащеності, фінансування, використання сучасних технологій та логістичні можливості.
Нагадаємо, сьогодні, 6 січня, США направлять Україні пакет військової допомоги на рекордну суму $2,85 млрд.
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