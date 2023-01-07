Під Бахмутом загинув відомий стронгмен Андрій Дмітрієв [ Редагувати ]
У боях під Бахмутом загинув майстер спорту України, неодноразовий призер чемпіонатів України зі стронгмену Андрій Дмітрієв. Він очолював Сумський осередок федерації стронгмену України. Про це повідомило Міністерство молоді та спорту.
Зв’язок із Дмітрієвим зник 31 грудня. Згодом стало відомо, що спортсмен загинув. Це ще одна важка втрата, яку російські терористи завдали спортивній спільноті України.
У відомстві нагадали, що понад 3 тисячі спортсменів, тренерів, працівників закладів фізичної культури та спорту зараз захищають Україну зі зброєю в руках.
Від початку повномасштабного вторгнення рф понад 190 загинули на полі бою та від ворожих снарядів.
Нагадаємо, раніше у боях за Бахмут загинув один з розробників гри "S.T.A.L.K.E.R.".
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