Розпуск комісії з встановлення фактів теракту в Оленівці, під час якого загинули десятки українських військових, є черговою демонстрацією посередницько-нейтральної позиції ООН.

Про це повідомляє уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

"Ще раз, на мій погляд, ми побачили посередницько-нейтральну позицію ООН. Жодного слова засудження російської сторони, яка і зробила все, щоб не допустити туди цю міжнародну місію. Тому, на мій погляд, якщо прийнято таке рішення, то яку роботу зробіть", - наголосив Лубінець.

Він зазначив, що якщо ООН не отримала гарантій безпеки для допуску міжнародних експертів до Оленівки, то організації необхідно "прямо сказати: росія нас не допустила, ми її засуджуємо".