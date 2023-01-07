Україна різко відреагувала на розпуск комісії ООН з теракту в Оленівці [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Розпуск комісії з встановлення фактів теракту в Оленівці, під час якого загинули десятки українських військових, є черговою демонстрацією посередницько-нейтральної позиції ООН.
Про це повідомляє уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.
"Ще раз, на мій погляд, ми побачили посередницько-нейтральну позицію ООН. Жодного слова засудження російської сторони, яка і зробила все, щоб не допустити туди цю міжнародну місію. Тому, на мій погляд, якщо прийнято таке рішення, то яку роботу зробіть", - наголосив Лубінець.
Він зазначив, що якщо ООН не отримала гарантій безпеки для допуску міжнародних експертів до Оленівки, то організації необхідно "прямо сказати: росія нас не допустила, ми її засуджуємо".
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