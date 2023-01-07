Лукашенко цинічно пообіцяв підтримувати "російських братів" [ Редагувати ]
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Олександр Лукашенко заявив, що білоруси підтримують своїх "російських братів", але й нібито "не забувають" також і про українців.
Про це повідомляє "Белта".
"Ми не тільки допомагаємо нашим російським братам, росіянам, я це ніколи не приховував. І вчорашній мій візит до військових, до російських військових говорить про те, що ми підтримували й підтримуємо наших братів. Але ми не забуваємо й про українців. Близько 10 тисяч, які втекли від війни, торік знайшли постійне місце проживання і притулок у нашій країні", - сказав Лукашенко під час візиту до Свято-Єлисаветинського жіночого монастиря.
Також він зазначив, що нещодавно цей же монастир збирав допомогу для російських військових на фронті.
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