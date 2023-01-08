НАТО відхилило запит Сербії на введення армії до Косова [ Редагувати ]
Міжнародна місія під егідою НАТО в Косово (KFOR) відхилила запит сербської влади на введення поліції та армії в Косово та Метохію. Про це повідомив президент Сербії Олександр Вучич в ефірі телеканалу TV Pink.
У ретельно складеному листі уряду Сербії, який і я отримав, вони (KFOR. - ред.) написали, що не бачать необхідності в поверненні армії Сербії в Косово і Метохію, при цьому послалися на резолюцію 1244 Радбезу ООН.
За словами Вучича, листа було отримано напередодні Різдва, яке у Сербії відзначають 7 січня.
Резолюцію Радбезу ООН 1244 ухвалили у червні 1999 року. Зокрема, положення документа передбачає можливість "повернення сербського військового та поліцейського персоналу в Косово" для присутності у місцях сербської культурної спадщини та на головних прикордонних пунктах, а також розмінування. При цьому чисельність персоналу має бути попередньо узгоджена.
Чергове загострення у Косові розпочалося у грудні, коли близько 350 косовських поліцейських вдерлися на північ республіки, населену сербами. 10 грудня після затримання колишнього поліцейського-серба Деяна Пантича серби вийшли на акції протесту та почала будувати на дорогах барикади.
На цьому тлі Сербія перевела збройні сили у режим бойової готовності. Однак потім косовські серби розібрали барикади та пропустили поліцію. Нові протести розпочалися 6 січня. Жителі селища Готовуша на півдні Косова перекрили дорогу після того, як озброєний албанець відкрив стрілянину по місцевих.
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