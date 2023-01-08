Українські військові сьогодні збили три гелікоптери росіян - Генштаб [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
У неділю, 8 січня, українським захисникам вдалося знищити три гелікоптери російських окупантів.
За інформацією українського військового командування, бійці Збройних сил України знищили три гелікоптери: Мі-24, Ка-52 та ще один, тип якого уточнюється.
При цьому гелікоптери стали не єдиними повітряними цілями, які знищили українські військові. Вони ще збили три ворожі безпілотники. За попередньою інформацією, це були розвідувальні "Орлани".
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