Вранці 9 січня у військкоматі міста Братська Іркутської області сталася пожежа. Це підтвердили у регіональному ГУ МНС, однак відмовились назвати подробиці, посилаючись на належність об'єкта до міноборони рф.

Всю информацию об этом инциденте, в частности площади пожара, версиях его возникновения, можно получить по письменному запросу в Минобороны. Гражданские ведомства не владеют такими данными.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, у дерев'яній двоповерховій будівлі обгоріли робочі кабінети на загальній площі близько 50 кв. м, люди при цьому не постраждали. Як одна з попередніх версій розглядається підпал.

Близько 2-ї години ночі охоронець на Рябіновій вулиці помітив, що з будівлі йде дим, і викликав пожежників. Як з'ясувалося, хтось кинув у вікно приміщення на першому поверсі пляшку із запальною сумішшю. На місце приїхали кілька екіпажів пожежників, вогонь вдалося загасити, перш ніж він охопив всю будівлю. Палія шукають.