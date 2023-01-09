У російському Братську спалили черговий військкомат (відео) [ Редагувати ]
Вранці 9 січня у військкоматі міста Братська Іркутської області сталася пожежа. Це підтвердили у регіональному ГУ МНС, однак відмовились назвати подробиці, посилаючись на належність об'єкта до міноборони рф.
Всю информацию об этом инциденте, в частности площади пожара, версиях его возникновения, можно получить по письменному запросу в Минобороны. Гражданские ведомства не владеют такими данными.
За інформацією місцевих Telegram-каналів, у дерев'яній двоповерховій будівлі обгоріли робочі кабінети на загальній площі близько 50 кв. м, люди при цьому не постраждали. Як одна з попередніх версій розглядається підпал.
Близько 2-ї години ночі охоронець на Рябіновій вулиці помітив, що з будівлі йде дим, і викликав пожежників. Як з'ясувалося, хтось кинув у вікно приміщення на першому поверсі пляшку із запальною сумішшю. На місце приїхали кілька екіпажів пожежників, вогонь вдалося загасити, перш ніж він охопив всю будівлю. Палія шукають.
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