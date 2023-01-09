У місцевому музеї вже організували першу виставку для талановитого художника-переселенця.

Художник-переселенець зі Слов'янська Василь Бомбіза знайшов натхнення на Черкащині. 80-річний митець переїхав до Чигирина із дружиною услід за друзями.

У рідному місті залишив і дім, і майстерню з роботами, проте писати картини не полишив і навіть відкрив персональну виставку. Побувала там і наша знімальна група.

Василь Бомбіза пише картини не в своїй просторій майстерні, а у приміщенні чигиринського музею. За натурницю- місцева мистецтвознавиця.

Яна Якимчук і сама художниця. Пан Василь після приїзду до Чигирна їй за вчителя. Техніка, у якій працює чоловік зачаровує.

Яна Якимчук, художниця:

Найскладніша живописна техніка, мені більш цікава взаємодія з ним як з людиною, як з професіоналом, наприклад,поїхать на етюди, я малюю в своїй техніці, а він в своїй, і в нього повчитись якимсь нюансам.

За своє життя Василь Бомбіза пережив три евакуації. Перша - з міста Прип'ять після аварії на ЧАЕС.

Василь Бомбіза, художник:

Эвакуация - это ведь тоже потрясение, пусть не было взрывов, но сама мысль что ты потерял жилье, работу, мызнали что мы не вернемся, мы достаточно грамотные чтобы понимать какие дозы радиации и что такое радиация.

Вдруге переїздити чоловіку з родиною довелося уже у 2014 році зі Слов'янська після першого вторгнення росіян. Тоді художник повернувся до міста за першої нагоди. Знову евакуюватись довелося вже цього року. На Черкащину покликали друзі, які сюди виїхали раніше.

Василь Бомбіза, художник:

Уже опасно было для жизни, по городу уже били и дроны, и артилерия, были разрушения, попало в наш дом, где мы жили. Нам предложили что вы там рискуете, уже света нет, тепла нет, проблемы начались, предложили приехать к ним.

У Слов'янську чоловік залишив майстерню і всі свої картини. Та краєвиди Чигирина так вразили митця, що він знову взявся за пензлі та фарби.

Василь Бомбіза, художник:

Ассоциировалось с Припьятью, лес такой сосновый, бетонки, дома высокие, я как месность изучил, подумал, боже мой, как напрашивается писать, писать. Тут хорошо, тихо, там у нас взрывается в Словянске, это меня сподвигло писать, чтобы не убивать зря время.

У місцевому музеї вже організували першу виставку для талановитого художника-переселенця. Її так і назвали –"Три евакуації Василя Бомбізи". Роботи виконані олівцем та аквареллю і вже встигли заворожити відвідувачів.

Ірина Чумак, відвідувачка виставки:

Це людина у віці, вже стільки втратила, але тут стільки позитиву, це не просто гарно, це душевно і додати шось словами до цих картин просто неможливо. Це треба відчувати, отримувати енергетику.

У Чигирині художник залишатиметься до перемоги України. А потім мріє повернутись у Словʼянськ і відкрити персональну виставку вже вдома, додавши нові роботи зі своєї третьої евакуації.