Ремонтні роботи посадовці мають намір продовжити і в новому році.

Систему водопостачання - зруйновано. Знищено майже половину критичної та соціальної інфраструктури. Близько 30-ти багатоповерхівок - не підлягають ремонту і відбудові. Майже 70 приватних будинків ворожі снаряди розтрощили. За 10 місяців повномасштабної війни півмільйонний Миколаїв зазнав масштабних руйнувань.

Та попри це, люди продовжують жити й працювати. Є й ті, хто повертається після евакуації. Як російська агресія змінила обличчя міста, та чи є шанси його відбудувати? Відповіді в сюжеті наших журналістів.

Музеї, готелі, навчальні та лікувальні заклади - перелік об'єктів, від яких рашисти вирішили "асвабадіть" Миколаїв. Били без розбору - по центру і околицях. Миколаївський драм-театр страждав від обстрілів двічі.

Микола Ворона - представник адміністрації Миколаївського академічного художнього драматичного театру:

Залишилося те, що після обстрілу - розбиті навіси, двір, приміщення, вікна вибило. Ця сторона, бачите, у нас нема ні вікон, ані дверей. Всередині все розбите, великі пошкодження.

Перелякалися, взяли себе в руки і почали ремонтувати те, що можна, будівля театру - пам'ятка архітектури. А паралельно - давали вистави.

Микола Ворона - представник адміністрації Миколаївського академічного художнього драматичного театру:

Весна прийде і будемо робити реставраційні роботи. Будемо звертатися до спонсорів, до містян - і будемо робити. Відновимо. Тут підуть мільйони, щоб відновитися.

Більшість історичних будівель у Миколаєві збереглися або частково пошкоджені - розповідає краєзнавець Валерій Чернявський. А от гімназія у центрі міста - споруда з більш, ніж сторічною історією - зруйнована. Зараз її готують до консервації.

Валерій Чернявський – краєзнавець:

Внаслідок прямого влучання ракети фактично зруйнований центральний резоліт, прохідна частина будівлі. Ми розуміємо, що кожна така глибока реставрація знищує певну частину автентичності. І це безумовно, є найбільша втрата для Миколаєва.

Вікторія Ніколаєва до рідного будинку прийшла вперше за 2 місяці. 13-го жовтня в дім потрапив ворожий снаряд. Два під'їзди - повністю зруйновані. Тоді загинуло 8-ро людей.

Вікторія Ніколаєва - колишня мешканка зруйнованого під'їзду:

В это время отсутствовала в этом доме. Мои соседи Оксана с Олей, они здесь ночевали, их нашли с 5-го аж на 1-ом этаже.

Квартиру жінки не зачепило, але під'їзд - фахівці визнали аварійним. Жити там неможливо. Зараз Вікторія орендує оселю.

Вікторія Ніколаєва - колишня мешканка зруйнованого під'їзду:

Люди кто куда разбежались. Я осталась без квартиры. Мне уже 76 лет. Перспектив не вижу.

З лютого і до звільнення Херсона у листопаді - Миколаїв росіяни обстрілювали мало не щодня. Галузь ЖКГ у півмільйонному місті - зазнала значних втрат. Пошкоджні більш як 900 багатоквартирних і понад тисяча приватних будинків. Щось люди стали латати власноруч, щось - допомагає відновлювати міська влада.

Володимир Ніколайчук - заступник начальника управління ЖКГ Миколаївської міськради:

На сьогодні ми відновили майже 200 покрівель. Це більша частина з того, що було пошкоджено. На сьогоднішній день ми закрили - це не відновлення, це тимчасове рішення - закрили плитами OSB пошкоджені вікна. Це близько 50 тис кв м. В нас є проблеми з деякими покрівельними матеріалами, це особливо шифер та профнастил. На жаль, вони в дефіциті. Є досі ще ненакриті покрівлі, ми працюємо, ми працюємо над цим.

Ремонтні роботи посадовці мають намір продовжити і в новому році. А от масштабне відновлення Миколаєва чи початок нового будівництва - наразі неможливі.

Володимир Ніколайчук - заступник начальника управління ЖКГ Миколаївської міськради:

Які можливості в Києва та Харкова і в Миколаєва? Вони зовсім разні, тому тут порівнювати дуже важко. Ми досі вважаємося прифронтовим містом, в нас немає можливості наповну використовувати бюджет. Зараз ми все робимо з резервного фонду.

Втім надій на післявоєнну відбудову Миколаєва люди не втрачають. Тим більше, що вже є домовленості з іноземними партнерами. Містян посадовці вже запрошують долучитися до обговорення Генерального плану міста. Онлайн.