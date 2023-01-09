Японія передала Україні медичні препарати вартістю 1 млн доларів [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Японські неурядові організації Peace Winds Japan і Japan Platform передали медичні препарати вартістю 1 млн доларів у найбільш постраждалі від війни регіони.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Як повідомляє відомство, препарати були передані 29 українським лікарням. Благодійна організація "100% Життя" доправила ліки до медичних закладів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Київської областей та Києва.
"Неурядова організація Peace Winds Japan займається підтримкою людей, що перебувають у скрутному становищі в зоні бойових дій. Організація працює в 33 регіонах світу, які зіштовхнулися з воєнними діями та збройними конфліктами. Peace Winds Japan бере участь у наданні екстреної гуманітарної допомоги, реконструкції та розвитку по всьому світу", - йдеться у повідомленні.
Міністерство нагадує, що з початку повномасштабного вторгнення росії українські лікарні вже отримали понад 1,1 млн одиниць препаратів, з-поміж яких понад 90 найменувань.
по темі
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда отримав запрошення відвідати Україну в ході свого європейського візиту
Місячна інфляція у Японії досягла максимуму з 1981 року. Базові споживчі ціни у листопаді зросли на 3,7% порівняно з минулим роком
На порталі "Дія" повноцінно запрацювала програма доступного кредитування та отримання пільгових кредитів від держави "єОселя"
У понеділок, 9 січня, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, чи намагається кремль відтворити кримський сценарій у Карабасі
Президент Польщі Анджей Дуда провів сьогодні, 9 січня, засідання Ради національної безпеки