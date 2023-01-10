Окупанти 46 разів обстріляли Херсонщину: є жертви [ Редагувати ]
Окупанти 46 разів обстріляли територію Херсонської області. Про це повідомляється у Telegram-каналі голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
Війська рф били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Дві людини загинули, дві поранені.
Окупанти 46 разів обстріляли територію Херсонської области. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
Зокрема, за його словами, Херсон росіяни обстріляли 14 разів - вкотре атакували житлові квартали міста. Ворожі снаряди поцілили в обʼєкти критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки.
Минулої доби через російські обстріли загинули 2 людей, ще 2 жителів Херсонської області отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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