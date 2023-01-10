Реформа містобудування передбачає до 5 років увʼязнення за знищення архітектурної спадщини, - Шуляк [ Редагувати ]
Верховна Рада готує до другого читання законопроєкт №5877 про зміни до Кримінального та Адміністративного кодексів України. Зміни стосуватимуться порушень у будівельній сфері.
Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на голову комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.
Це стосуватиметься болючих питань для кожного міста - незаконної забудови зелених зон, знищення пам’яток архітектури. Покарання передбачені дуже суворі: до 5 років позбавлення волі.
Шуляк пояснила, що законопроєкт фактично є доповненням до базового документа реформи містобудування - законопроєкту №5655, прийнятого парламентом 13 грудня 2022 року.
Ми не могли включити ці положення до самого 5655, оскільки зміни до Кримінального кодексу обов’язково мають проводитися окремими законами.
Нагадаємо, згідно з законопроєктом №5655, вся документація буде проходити через електронний кабінет в Єдиній державній електронній системі будівництва.
Зокрема, документ запроваджує механізм проти знищення історичної спадщини. Електронна система автоматично заблокує видачу дозволів на будівництво, якщо забудовник спробує демонтувати або пошкодити пам’ятку архітектури.
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