До рейтингу "Глобал Файрпауер" і раніше виникали питання у фахівців

За минулий рік Україна піднялася на 15 місце у рейтингу найсильніших армій світу. За версією міжнародної організації Global Firepower, ЗСУ покращили свій результат одразу на сім позицій.

Позаторік наше військо було на 22 позиції. При цьому росія, як була в рейтингу другою, так і залишилася. Чому так, і чи погоджуються з такими оцінками військові оглядачі? З'ясовували наші журналісти.

За версією "Глобал Файрпауер", перша десятка рейтингу армій світу виглядає так: США, росія, Китай, Індія, Британія, Південна Корея, Пакистан, Японія, Франція, Італія.

Україна за підсумками минулого року опинилася на 15-му місці - між Єгиптом та Австралією.

Дослідники стверджують, що при складанні цього чарту враховували наявну вогневу потужність. Окрім того, оцінювали Збройні сили за 60 категоріями, зокрема, це кількість військових підрозділів, фінансовий стан, матеріально-технічні можливості.

До всього формула дослідження нібито дозволяє меншим, але технологічнішим державам конкурувати з більшими, менш розвиненими. Це разом із потужною західною підтримкою допомогло Україні за рік перестрибнути одразу сім сходинок рейтингу. Та українські аналітики переконані - такі оцінки занадто скромні.

Олександр Мусієнко, військовий експерт:

Україна, мені здається, мала б точно бути в першій десятці. Тому що українська армія продемонструвала величезний прогрес, і продемонструвала, як можна боротися з ворогом, який набагато сильніший. І напередодні війни організувати оборону, більше того, мати успішні битви, не просто обороняючись, а й контрнаступаючи і контратакуючи, відвойовуючи території.

Петро Черник, військовий експерт:

За потенціалом інтелекту, за інтеграцією, за духом, за рівнем тактичної боротьби й майстерності ми однозначно можемо сміливо зараз зачисляти українські Збройні сили у передові армії світу. Українці у цій екзистенційній війні продемонстрували чи не найкращі риси воїнів, як таких.

Дивує експертів і стабільно друге місце росії. Щоправда, у "Глобал Файрпауер" відзначають - війна проти України продемонструвала ключові обмеження військового потенціалу країни та пролила світло на рівень її готовності, керівництва, навчання та постачання". Та українські аналітики вважають таку оцінку не надто об'єктивною.

Олександр Мусієнко, військовий експерт:

Мені здається, що взагалі аналітики в цьому випадку, вибачте, не заморочувалися, і просто виходячи з того, що росія володіє номінально де-юре найбільшим ядерним арсеналом у світі - просто її поставили на друге місце. Виключно через фактор ядерної зброї.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

росія як мінімум повинна бути вже після Китаю. Як мінімум. Китай, це, на мій погляд, країна, яка може займати другу сходинку в цьому рейтингу. Також велике питання щодо Великої Британії. Британія також країна з ядерною зброєю. Франція також країна з ядерною зброєю, і Індія - країна з ядерною зброєю. Та армія якої на сьогодні кількісно більш потужна, технічно і не тільки технічно, ніж російська.

До рейтингу "Глобал Файрпауер" і раніше виникали питання у фахівців - через надмірну формальність на шкоду об'єктивності. А нині, коли триває російсько-українська війна, їх іще більше.

Олександр Мусієнко, військовий експерт:

Використання російської військової машини проти меншої сили, об'єктивно меншої за різними параметрами, меншою кількістю зброї, ракет, літаків, кількості взагалі мобілізаційного резерву і потенціалу. Тобто меншої країни і меншої армії, А більша армія використовує всю свою військову потугу, окрім ядерної зброї все, що тільки могли, і вони не можуть перемогти меншу країну. Це індикатор, індикатор слабкості.

Якщо вірити рейтингу "Глобал Файрпауер", то за підсумками 2019-го Українська армія була лише 27-ю у світі, у 20-му році - 25-ю, позаторік - 22ю. Цьогорічне ж дослідження охоплює 145 країн. На останніх сходинках опинилися Молдова, Бенін і Бутан.