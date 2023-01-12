Гуменюк не виключає підготовку рф до нового масованого удару [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Російські війська, імовірно, можуть готуватися до нового масованого обстрілу України. Він може бути "мішаним".
Про це повідомляє начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу "Київ".
"Імовірно, така атака готується. Тому що періодичність підготовки військ окупантів якраз саме така ‒ це десь 10-12 чи 14 днів вони потребують для того, щоб переспорядитися після масованої атаки. Оскільки вони, скажімо, з цією практикою "потоваришували" і їм вона до вподоби, цілком імовірно, що вони готують повторення однієї з таких атак", - зазначила Гуменюк.
Своєю чергою вона припустила, що нова атака окупантів може бути й мішаного типу. Коли ворогом можуть одночасно застосовані ракети повітряного, морського базування та дрони-камікадзе.
"За деякими показниками запас ракет переходить критичну межу. Тому вони можуть застосовувати змішані практики", ‒ додала Гуменюк.
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