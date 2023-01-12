На Луганщині російські штурмовики переодягаються у форму ЗСУ - ЦНС [ Редагувати ]
На напрямку Кремінної в Луганській області зафіксоване використання штурмовими загонами окупантів української військової форми. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Для введення наших військових в оману військові рф використовують форму ЗСУ. На напрямку Кремінної зафіксоване використання штурмовими загонами військ рф українського пікселя.
Також росіяни можуть планувати операції під "чужим прапором" для дискредитація ЗСУ. Можливі показові акти насильства серед цивільного населення.
Для відрізняння своїх підрозділів від наших росіяни використовують червоні, білі або сині стрічки на ногах. Центр національного спротиву закликає зберігати пильність та звертати увагу на такі деталі.
Напередодні у російських телеграм-каналах поширили відео бою під Кремінною, де росіяни атакували позиції ЗСУ і застрелили українських військових.
Українці перед тим, як по них почали стріляти, кричали росіянам "свої, свої!". Телеграм-канал "Николаевский ванек" робить висновок, що росіяни атакували в українській формі. Тому їм і кричали "свої".
Через це українським захисникам на передових позиціях треба бути дуже обережними та орієнтуватися не лише на форму, а й на спеціальні розпізнавальні знаки.
Біля Кремінної ведуться запеклі стрілкові бої у хвойних лісах. Очільник Луганщини Сергій Гайдай пояснив, що звільнення Кремінної відкриє напрямок на Старобільськ, у разі деокупації якого ЗСУ триматимуть під вогневим контролем усі логістичні дороги Луганської області.
по темі
Українські війська за минулий тиждень просунулися на 2,5 км у напрямку міста Кремінна у Луганської області. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов
Російські війська не контролюють Соледар під Бахмутом на Донеччині, там точаться тяжкі бої, ворог зазнає "максимальних" втрат. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий
Збройні сили України 5 січня завдали удару по пункту дислокації окупантів у селі Гаврилівка Друга на півдні Херсонщини, внаслідок чого до сотні поранених росіян доставлені до лікарень. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 6 січня
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів першу в новому році телефонну розмову з генералом Марком Міллі, головою об’єднаного комітету начальників штабів США. Розповів про зміни в оперативно-стратегічній обстановці, передусім в наземному та повітряному просторах України
За поточну добу, 3 січня, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України здійснили вогневе ураження 2 пунктів управління та 4 районів зосередження живої сили та військової техніки російських окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 3 січня