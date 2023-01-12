На напрямку Кремінної в Луганській області зафіксоване використання штурмовими загонами окупантів української військової форми. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Для введення наших військових в оману військові рф використовують форму ЗСУ. На напрямку Кремінної зафіксоване використання штурмовими загонами військ рф українського пікселя.

Також росіяни можуть планувати операції під "чужим прапором" для дискредитація ЗСУ. Можливі показові акти насильства серед цивільного населення.

Для відрізняння своїх підрозділів від наших росіяни використовують червоні, білі або сині стрічки на ногах. Центр національного спротиву закликає зберігати пильність та звертати увагу на такі деталі.

Напередодні у російських телеграм-каналах поширили відео бою під Кремінною, де росіяни атакували позиції ЗСУ і застрелили українських військових.

Українці перед тим, як по них почали стріляти, кричали росіянам "свої, свої!". Телеграм-канал "Николаевский ванек" робить висновок, що росіяни атакували в українській формі. Тому їм і кричали "свої".

Через це українським захисникам на передових позиціях треба бути дуже обережними та орієнтуватися не лише на форму, а й на спеціальні розпізнавальні знаки.

Біля Кремінної ведуться запеклі стрілкові бої у хвойних лісах. Очільник Луганщини Сергій Гайдай пояснив, що звільнення Кремінної відкриє напрямок на Старобільськ, у разі деокупації якого ЗСУ триматимуть під вогневим контролем усі логістичні дороги Луганської області.