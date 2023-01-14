У Маріуполі помітили колону російських вантажівок (відео) [ Редагувати ]
У захопленому Маріуполі помітили колонну російських вантажівок, яку окупанти відправили в бік Бердянська. Про це повідомляється у Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
Маріуполь. Протягом дня знов посилені колони військового забезпечення.
Андрющенко зазначає, що було зафіксовано понад 70 вантажівок, що перевозять "зуби дракону" та БК з боку росії через Маріуполь в напряму Бердянська. Мова йде про бетонні пірамідальні протитанкові споруди.
Позначки "Z" та "V".
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