У США обговорюють постачання Україні бронетранспортерів Stryker - Politico

На початку січня стало відомо про наміри США поставити в Україну 50 бойових машин Bradley. У порівнянні з ними бронемашини Stryker не такі ефективні в бою, але мають деякі інші переваги. Stryker рухається тихіше, ніж Bradley, а також може перевозити більше солдатів - дев'ять проти шести