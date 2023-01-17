Російські військові, здійснюючи ракетний удар по Дніпру, могли цілитися у Придніпровську ТЕС.

Про це повідомляє міський голова Дніпра Борис Філатов в інтерв'ю Василю Голованову.

"Вони швидше за все стріляли по теплостанції, яка знаходиться на зворотному боці річки, але ракета Х-22, так звана "вбивця авіаносців", вона просто вибирає відповідно до своєї системи наведення найбільшу мету. Вона просто трохи перелітала і потрапила не в теплостанцію, а в житловий будинок", - сказав Філатов.