Філатов назвав можливу ціль росіян під час обстрілу Дніпра [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Російські військові, здійснюючи ракетний удар по Дніпру, могли цілитися у Придніпровську ТЕС.
Про це повідомляє міський голова Дніпра Борис Філатов в інтерв'ю Василю Голованову.
"Вони швидше за все стріляли по теплостанції, яка знаходиться на зворотному боці річки, але ракета Х-22, так звана "вбивця авіаносців", вона просто вибирає відповідно до своєї системи наведення найбільшу мету. Вона просто трохи перелітала і потрапила не в теплостанцію, а в житловий будинок", - сказав Філатов.
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