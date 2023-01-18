Кількість жертв внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах різко зросла [ Редагувати ]
Кількість загиблих у Броварах через падиння геликоптера зросла до 18, з них двоє дітей.
Про таке повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
"Відомо про 29 поранених, серед яких — 15 дітей. Потерпілим надається вся необхідна допомога", - написав він.
За його словами, наразі в лікарнях знаходяться 22 особи, 10 з яких - діти.
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