Падіння гелікоптера у Броварах: у поліції розповіли про кількість загиблих [ Редагувати ]
Про це повідомляє речниця Нацполіції Мар’яна Рев заявила, що за уточненою інформацією, в результаті падіння гелікоптера у Броварах загинуло 16 людей. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.
Наразі за цією інформацією яка у нас є, уточненою, - 16 загиблих осіб внаслідок цієї авіатрощі. З них троє загиблих - діти.
До того ж 25 людей перебувають у медичних закладах, декілька з них - у важкому стані та знаходяться у реанімації.
Додамо, що раніше повідомлялося про 18 загиблих внаслідок катастрофи.
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