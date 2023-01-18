Про це повідомляє речниця Нацполіції Мар’яна Рев заявила, що за уточненою інформацією, в результаті падіння гелікоптера у Броварах загинуло 16 людей. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Наразі за цією інформацією яка у нас є, уточненою, - 16 загиблих осіб внаслідок цієї авіатрощі. З них троє загиблих - діти.

До того ж 25 людей перебувають у медичних закладах, декілька з них - у важкому стані та знаходяться у реанімації.

Додамо, що раніше повідомлялося про 18 загиблих внаслідок катастрофи.