Авіакатастрофа у Броварах: куди летів вертоліт з Монастирським [ Редагувати ]
Начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко розповів про те, що голова МВС України Денис Монастирський, який загинув 18 січня під час катастрофи вертольота в Броварах, мав відвідати Харків. Про це він написав у Facebook.
Сьогодні я мав зустріти, мав потиснути руки, мав… побачити не тільки керівників, ні, - друзів, яких поважав, яких чекав.
За словами Тимошка, він вчора та сьогодні розмовляв з тими, хто був на борту гвинтокрила.
Розмовляв вчора, сьогодні, зі всіма, хто був на борту, поговорив і виїхав зустрічати, зустрічав. Неможливо передати словами, неможливо просто повірити! Непопровима втрата! Є люди, після уходу яких залишається пустота! Рідні, близькі, тримайтесь! Вони точно цього б хотіли!
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