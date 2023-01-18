Начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко розповів про те, що голова МВС України Денис Монастирський, який загинув 18 січня під час катастрофи вертольота в Броварах, мав відвідати Харків. Про це він написав у Facebook.

Сьогодні я мав зустріти, мав потиснути руки, мав… побачити не тільки керівників, ні, - друзів, яких поважав, яких чекав.

За словами Тимошка, він вчора та сьогодні розмовляв з тими, хто був на борту гвинтокрила.