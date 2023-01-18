Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі тривають консультації країн альянсу щодо відправлення важких танків та озброєння Україні. Про це повідомляє Reuters.

За його словами, Києву для відбиття російської агресії, крім танків, потрібні системи ППО, запчастини, боєприпаси, а також обслуговування переданої техніки.

Це поворотний момент у війні та необхідність значного збільшення підтримки України... Якщо ми хочемо завтра знайти мирне рішення шляхом переговорів, нам потрібно надати більше зброї сьогодні.

Також сьогодні, 18 січня, відбувається засідання Військового комітету НАТО. Заступник генсека НАТО Мірча Джоане під час засідання заявив, що країни альянсу мають готуватися до довгострокової підтримки України та нарощувати виробництва озброєння для поставок Києву. Також він анонсував збільшення чисельності бойових груп НАТО на східному фланзі.

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Заходи за участю країн НАТО відбуваються перед зустріччю партнерів України на авіабазі Рамштайн у Німеччині, яка запланована на 20 січня. На зустрічі союзників планується створення коаліції країн, які готові постачати ЗСУ важкі танки. Очікується, що союзники України обговорять потреби Києва та анонсують низку поставок.

Нагадаємо, 5 січня Франція заявила про намір передати Києву легкі танки AMX-10RC. Польща, Фінляндія та Данія оголосили про готовність передати ЗСУ німецькі важкі танки Leopard. 15 січня Велика Британія оголосила про відправлення в Україну першої партії важких танків Challenger 2.