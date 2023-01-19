У Миколаєві чутно вибухи [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: соцмережа
В четвер, 19 січня, в Миколаєві було чутно вибух. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.
Після цього в області оголосили повітряну тривогу.
Влада просить людей перебувати в укриттях до закінчення тривоги.
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