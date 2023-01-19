Київ та Одеса повернулися до графіків відключення світла [ Редагувати ]
У четвер, 19 січня, Київ та Одеса перейшли до стабілізаційних відключень світла. Тепер у регіонах електроенергію вимикають за графіками. Про це повідомляє ДТЕК.
Сьогодні у Києві та області почали діяти нові графіки обмежень. Згідно з ними, кияни 2 години будуть зі світлом. Сірим кольором у графіку показані можливі відключення та гарантовані відключення.
Фото: графіки відключень світла у Києві на 19 січня (dtek-kem.com.ua)
В Одесі та області сьогодні теж діють планові відключення електроенергії. Регіон перейшов до графіків "4 через 4". Графіки можна на сайті ДТЕК за посиланням.
Фото: графіки відключень світла в Одесі на 19 січня (dtek-kem.com.ua)
Водночас у Дніпропетровській та Донецькій областях ситуація залишається важкою. У регіонах діють екстрені відключення світла.
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