У четвер, 19 січня, Київ та Одеса перейшли до стабілізаційних відключень світла. Тепер у регіонах електроенергію вимикають за графіками. Про це повідомляє ДТЕК.

Сьогодні у Києві та області почали діяти нові графіки обмежень. Згідно з ними, кияни 2 години будуть зі світлом. Сірим кольором у графіку показані можливі відключення та гарантовані відключення.

Фото: графіки відключень світла у Києві на 19 січня (dtek-kem.com.ua)

В Одесі та області сьогодні теж діють планові відключення електроенергії. Регіон перейшов до графіків "4 через 4". Графіки можна на сайті ДТЕК за посиланням.

Фото: графіки відключень світла в Одесі на 19 січня (dtek-kem.com.ua)

Водночас у Дніпропетровській та Донецькій областях ситуація залишається важкою. У регіонах діють екстрені відключення світла.