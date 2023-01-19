Всесвітній економічний форум в Давосі добігає кінця. Сьогодні заключний день заходу. Традиційно - і це вже п'ятий рік поспіль - вранці відбулася Українська сніданкова дискусія.

На ній онлайн виступив Володимир Зеленський. Президент закликав міжнародних партнерів підтримати Україну зброєю і допомогти вибороти нам перемогу.

Нагадаю, тема України на бізнес-форумі була цьогоріч провідною. Про що говорили і про що домовилися? Ольга Жидецька підсумувала.

Україна посіла центральне місце в обговореннях на полях цьогорічного економічного форуму в Давосі. Розв'язана росією війна стала однією з причин, з яких світ, за словами генсека ООН Антоніу Гутерріша, опинився "в жалюгідному стані". На що Олена Зеленська презентувала українську формулу миру. Це десять конкретних пунктів - від ядерної та енергетичної безпеки до відновлення територіальної цілісності нашої держави та повернення всіх військовополонених та громадян, силоміць вивезених до росії.

Олена Зеленська, дружина президента України:

Мир не дорівнює перемир'ю. Щоб змогли повертатися додому наші люди, які зараз розкидані по світу. Щоб із фронту повернулися батьки, сини й доньки. Щоб знову з'єдналися сім'ї, які були роз'єднані війною. Єднання - це те, що повертає мир.

Про це, за словами Зеленської йдеться й в листі, адресованому китайському керманичеві, який вона передала делегації КНР від імені свого чоловіка. Сам Володимир Зеленський також взяв участь у форумі - через відеозв'язок.

Зустрічали українського президента бурхливими оплесками.

Та розпочався виступ з хвилини мовчання - за загиблими в авіакатастрофі у Броварах та жертвами розв'язаної росіянами війни.

У своїй промові Зеленський закликав партнерів не зволікати з постачанням озброєння і не дати російському терористичному режимові обійти демократію.

Володимир Зеленський, президент України:

Надання Україні ППО має випередити нові ракетні атаки росії. Постачання західних танків має випередити вторгнення чергових російських танків. Відновлення безпеки й миру в Україні має випередити атаку росії на безпеку та мир інших країн. Трибунал за скоєні воєнні злочини має запобігти новим. Розширення НАТО і ЄС має випередити поширення російської агресії.

І, схоже, заклики Києва на Заході чують.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Я вітаю те, що союзники активізуються, що Німеччина надала значну підтримку Україні артилерією, боєприпасами, а також передовими системами Patriot. Відтак деякі союзники також оголосили, що вони готові поставити важкі та бойові танки. Це постійний діалог та консультації між союзниками.

Анджей Дуда, президент Польщі:

Боюся, що допомоги, яку ми надіслали Україні, все ще недостатньо. Україні потрібно більше наших зусиль, потрібно більше нашої допомоги, і ми повинні мобілізуватися, тому що ситуація справді важка. І я боюся, через кілька, можливо, місяців, можливо, тижнів, настануть наступні вирішальні моменти цієї війни.

Детальніше про зброю для України говоритимуть цієї п'ятниці на зустрічі у форматі Рамштайн. Та Україна вірить у свою перемогу і вже дбає про економіку. Програма відновлення стане найбільшим проєктом відбудови від часів Другої світової - запевнив прем'єр Денис Шмигаль. При цьому закінчення війни уряд не чекатиме. Цього року кабмін розраховує вкласти у програму три мільярди доларів, але сподівається збільшити цю суму до 17 мільярдів.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

План відновлення України - це не просто відновлення зруйнованої дороги, будинку чи школи. План відновлення України - це трансформація нашої економіки та її інтеграція в європейський союз. Наші геополітичні амбіції - бути повністю готовими до членства в Євросоюзі максимум за два роки.

Зі свого боку українська влада обіцяє систему стимулювання інвестицій, серед іншого податкові пільги, зменшення державного регулювання та страхування військових ризиків. А також заохочення міжнародного співробітництва.

Налагоджувати зв'язки до Давосу прибув і столичний керманич. Віталій Кличко вручив Борисові Джонсону нагороду - звання Почесного громадянина міста Києва. Рішення про його присвоєння Київрада схвалила ще наприкінці листопада минулого року.

У четвер українська програма у Давосі продовжиться вже традиційним Українським сніданком. Окрім того, відбудеться низка дискусій, у яких має взяти участь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.