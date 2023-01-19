Шістьох людей, які отримали травми через падіння гвинтокрила у Броварах на Київщині, відправлять на лікування закордон. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Мікічак.

Ми готуємо шістьох пацієнтів із опікового центру - це і діти, і дорослі - для подальшого лікування за кордоном.

Частину травмованих внаслідок авіакатастрофи перевели до Київського опікового центру.

Вони найважчі та складніші, але ніхто з них не перебуває ані у критичному, ані в загрозливому стані. Вони отримують повноцінне лікування, визначене протоколом.

Нагадаємо, вранці 18 січня внаслідок падіння вертольота у Броварах загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та інші керівники МВС. За останніми даними ДСНС, загинуло 14 осіб, у тому числі одна дитина.

СБУ відпрацьовує кілька версій падіння гелікоптера з керівництвом МВС у Броварах: порушення правил польотів, технічна несправність машини, навмисні дії щодо знищення або псування гвинтокрила.

Кабмін доручив створити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування трагедії у Броварах. До складу групи увійдуть виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС та представники інших міністерств.