Авіакатастрофа у Броварах: шістьох постраждалих відправлять на лікування за кордон [ Редагувати ]
Шістьох людей, які отримали травми через падіння гвинтокрила у Броварах на Київщині, відправлять на лікування закордон. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Мікічак.
Ми готуємо шістьох пацієнтів із опікового центру - це і діти, і дорослі - для подальшого лікування за кордоном.
Частину травмованих внаслідок авіакатастрофи перевели до Київського опікового центру.
Вони найважчі та складніші, але ніхто з них не перебуває ані у критичному, ані в загрозливому стані. Вони отримують повноцінне лікування, визначене протоколом.
Нагадаємо, вранці 18 січня внаслідок падіння вертольота у Броварах загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та інші керівники МВС. За останніми даними ДСНС, загинуло 14 осіб, у тому числі одна дитина.
СБУ відпрацьовує кілька версій падіння гелікоптера з керівництвом МВС у Броварах: порушення правил польотів, технічна несправність машини, навмисні дії щодо знищення або псування гвинтокрила.
Кабмін доручив створити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування трагедії у Броварах. До складу групи увійдуть виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС та представники інших міністерств.
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