Трагедія у Броварах: у Нацполіції розповіли деталі [ Редагувати ]
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На борту гелікоптера, який 18 січня розбився у Броварах Київської області, було 10 осіб, семеро з них - це керівництво Міністерства внутрішніх справ.
Про це сказала речниця Нацполіції Мар’яна Рева під час брифінгу в Медіацентрі "Україна-Укрінформ".
"Наразі ми можемо говорити про 14 загиблих унаслідок авіакатастрофи, з них одна дитина - дівчинка 2017 року народження. На борту гелікоптера перебувало 10 осіб - троє це члени екіпажу, і семеро - це керівництво МВС. Зокрема, серед них - міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін, та держсекретар Юрій Лубкович", - сказала Рева.
На борту також були присутні помічниця, заступник керівника патронатної служби Тетяна Шутяк, двоє охоронців і фотограф.
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