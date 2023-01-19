Бундестаг не зміг проголосувати щодо питання передачі Leopard Україні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У Бундестазі сьогодні, 19 січня, не було винесено на голосування питання передачі танків Leopard Україні. Проти виступили більшість фракцій.
Про це повідомляє пресслужба німецького парламенту.
У відомстві зазначають, що депутати Бундестагу не підтримали винесення на голосування пропозиції партії ХДС/ХСС, яка передбачає початок постачання танків Leopard в Україну.
Проти голосування щодо цього питання виступили: коаліція - Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), партія "Союз-90"/"Зелені" та Вільна демократична партія (СвДП) - а також праворадикальна "Альтернатива для Німеччини" та "Ліві".
"Після гарячих дебатів Бундестаг передав пропозицію до Комітету із закордонних справ для подальшого обговорення", - уточнюють у Бундестазі.
Зазначимо, що Німеччина поки що не тільки відмовляється особисто передавати Leopard Україні, а й не затвердила дозвіл, який дав би право іншим країнам проводити відповідні поставки.
по темі
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький натякнув, що польська влада розглядає варіант передати Україні німецькі танки Leopard 2, які перебувають у них, навіть якщо Німеччина не дасть на це згоди.
Під час виступу у Давосі президент України Володимир Зеленський заявив, що у питання постачання танків для України не повинно бути вагань
Франція розглядає можливість передачі Україні своїх основних танків Leclerc
Який формат пропонують німці? І які пропозиції раніше озвучували Україна та інші держави? Тетяна Логунова про це докладніше.
Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт офіційно повідомила канцлера країни Олафа Шольца про бажання залишити посаду голови відомства. Про це повідомляють DPA та Der Spiegel