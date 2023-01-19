Організація об’єднаних націй планує виділити близько 4 млн доларів на розмінування Миколаївської області.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Кошти направлять на закупівлю механізованих засобів розмінування та підготовку операторів для керування ними.

"Надалі засоби розмінування використовуватимуться для очищення забруднених вибухонебезпечними предметами (ВНП) територій Миколаївщини. На сьогодні цей регіон є одним з найбільш забруднених ВНП серед нещодавно деокупованих територій України", - наголосили в Мінреінтеграції.

В міністерстві заявили, що наразі загальна площа забруднених мінами та нерозірваними боєприпасами в області складає майже 2614 тис. кв. км.