Роналду забив перші два голи за "Аль-Наср" [ Редагувати ]
П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" португалець Кріштіану Роналду забив два голи у складі збірної Ер-Ріяда (сформована з клубів "Аль-Наср" та "Аль-Хіляль") у товариському матчі з "Парі Сен-Жермен".
Французи перемогли 5:4, а Роналду забив перші два голи після переходу з "Манчестер Юнайтед".
Siiiiiiii ! 💛🤩 pic.twitter.com/9Drk1zUUkF— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 19, 2023
У зустрічі голами за "ПСЖ" відзначилися: Ліонель Мессі (3-а хвилина), Маркіньйос (43), Серхіо Рамос (53), Кіліан Мбаппе (60, з пенальті) та Юго Екітіке (78).
Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі
За саудівців забили Кріштіану Роналду (34, з пенальті, 45+6), Чан Хен Сун (56) та Андерсон Таліска (90+3).
Роналду 37 років, він є п'ятиразовим переможцем Ліги чемпіонів, чемпіоном Європи, переможцем Ліги націй. Португалець - найкращий бомбардир в історії національних збірних, чемпіонатів Європи, Ліги чемпіонів, клубного чемпіонату світу та мадридського "Реала".
Форвард перейшов до "Манчестер Юнайтед" влітку 2021 року, раніше він виступав за команду в період з 2003 по 2009 рік. "Аль-Наср" повідомив про підписання контракту з Кріштіану Роналду 31 грудня 2022 року.
21 листопада португалець залишив "Манчестер Юнайтед". Угоду розірвали за обопільною згодою сторін. Причиною стало інтерв'ю Роналду, де той заявив, що не поважає головного тренера "Манчестер Юнайтед" Еріка тен Хага.
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