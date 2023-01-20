Сьогодні, 20 січня, під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана вони обговорили розвиток російсько-української війни. В ход розмови турецький президент вкотре заявив, що готовий стати посередником в війні, що розпочала Росія.

Про це повідомляє Hurriyet.

Ердоган заявив, що Туреччина готова зробити потужний дипломатичний внесок у встановлення міцного миру між росією та Україною, а також взяти на себе завдання сприяти вирішенню конфлікту та бути посередником в цьому процесі.

Під час зустрічі турецький президент також висловив співчуття з приводу трагічної катастрофи гелікоптера в Броварах 18 січня.