Ердоган запропонував Зеленському бути посередником з путіним [ Редагувати ]
Сьогодні, 20 січня, під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана вони обговорили розвиток російсько-української війни. В ход розмови турецький президент вкотре заявив, що готовий стати посередником в війні, що розпочала Росія.
Про це повідомляє Hurriyet.
Ердоган заявив, що Туреччина готова зробити потужний дипломатичний внесок у встановлення міцного миру між росією та Україною, а також взяти на себе завдання сприяти вирішенню конфлікту та бути посередником в цьому процесі.
Під час зустрічі турецький президент також висловив співчуття з приводу трагічної катастрофи гелікоптера в Броварах 18 січня.
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