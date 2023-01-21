"Леопарди" - забуксували. І до України поки не їдуть. "Рамштайн-8" не зміг переконати Берлін і розблокувати постачання танків. Ба більше - Німеччина заборонила це робити й іншим країнам. Але в цій історії крапка ще не поставлена. Переговори триватимуть. І наша сусідка - Польща, вже заявила - готова надати Україні "Леопарди"при першій же можливості.

Чому танки так потрібні Україні? І як вони можуть вплинути на хід війни? Про це британських військових аналітиків розпитувала наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька. Вона у Лондоні.

Світлана Чернецька, кореспондентка:

Ще від початку війни Київ просив Захід передати йому танки. Але зараз ці прохання звучать як ніколи гучно. Логіка проста: росіяни мають танки, і щоби мати змогу гідно їм протистояти, українцям потрібна аналогічна техніка. За останніми підрахунками військових аналітиків ресурсу "Глобальної вогневої сили", українська армія має у 7 разів менше танків за російську. 1800 проти 12600. Але це не єдина причина, чому питання танків таке нагальне. Річ у тім, що обидві сторони готуються до весняного наступу.

Крістофер Так, експерт зі стратегічних наук, лектор у Королівському коледжі Лондона:

Ми так зараз так зосереджуємося на питанні танків, бо є розуміння, що ця третя фаза війни дасть нам чіткість щодо дуже важливих речей: чи закінчиться бій скоро, чи ми застрягнемо у війні, яка триватиме багато-багато місяців – можливо, до наступного року і навіть далі. Я думаю, що у наступні кілька місяців відбудуться дуже відчутні події, бо обидва боки намагатимуться змінити темп війни.

Ніл Мелвін, директор відділу досліджень міжнародної безпеки Королівського інституту оборонних досліджень:

Є військова оцінка, що Росія зараз готується до затяжної війни, ми бачимо, що знову буде мобілізація наче аж до 2 мільйонів людей. Цього року хочуть залучити сотні тисяч призовників. По-друге, президент Путін та багато людей в уряді намагаються перевести російську економіку на воєнну, збільшити виробництво військових матеріалів, щоби забезпечити більшу армію. І потенційно вони все ще сподіваються захопити Київ.

Здавалось би, ЗСУ і без західних танків досягали значних успіхів на фронті. Втім зараз ситуація на передовій сильно змінилася. А отже, потрібно змінювати підхід до ведення війни. Європейські танки дадуть значну перевагу над технікою, яку застосовує Росія. Це і цифрова система управління вогнем, і потужні гармати, і броня.

Ніл Мелвін, директор відділу досліджень міжнародної безпеки Королівського інституту оборонних досліджень:

Україна не може більше використовувати тактику, яку ми бачили влітку та восени, коли армія покладалася на Хаймарси, щоби знищувати росіян на їхніх позиціях і потім лінія оборони росіян посипалася. Це тепер не спрацює, бо росіяни мобілізувалися, вони краще організовані і мають більше людей. Отже Україні зараз потрібна, так звана, об'єднана збройна операція. Потрібно зв'язати усі різні частини армії: піхоту, артилерію, повітряні сили, ракети і танки, і маневрувати ними швидко і разом, щоби проривати російські лінії.

Крістофер Так, експерт зі стратегічних наук, лектор у Королівському коледжі Лондона:

Росіяни змогли збудувати сильні лінії захисту. Отже, якщо Україна хоче відновити той імпульс, який мала, їй потрібно збільшити наступальну бойову силу, а танки - це ключовий елемент. Бо танк забезпечує захищену мобільність та вогневу силу, дозволяє рухатися вперед, прориватися і потім використовувати цей потенціал для ще більших успіхів.

Київ просить у Заходу лише 300 танків. Але навіть сотня могла би кардинально змінити ситуацію на фронті, кажуть лондонські аналітики. Звісно, за ефективного використаня. Бо, приміром, росіяни при спробі захопити Київ мали достатньо гарних танків, але не зуміли організувати їхню координацію з піхотою та артилерією. Залишається питання також щодо різновидів техніки. Те, що військові називають "зоопарком". Коли надходить по кілька машин різних видів, яким потрібні різні запчастини і різне обслуговування. Саме тому зараз вся увага на німецькі "Леопарди" - їх достатньо в європейських країнах, щоби задовольнити наступальні потреби Києва.