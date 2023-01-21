Блогерка Даша Квіткова приголомшила прихильників сумною новиною.

Так, знаменитість повідомила, що вони з ведучим Нікітою Добриніним розлучаються. Як зізналася Квіткова, півтора тижні тому чоловік поїхав з будинку, де вони жили родиною. Попри це, вони продовжують спілкуватися заради спільного сина – однорічного Лева.

"Ми з Нікітою вже десь, мені здається, 1,5 тижні не живемо разом. Він не зник повністю, в нас є дитина. Але між нами зараз лише батьківські стосунки. Ми роз'їхалися. Він поїхав з будинку, де ми жили разом. Взагалі це було таке рішення обох, але першою на розмову вийшла я. Але він мене підтримав. Він бачив і відчував те саме, що і я", - приголомшила новиною Даша під час розмови з Машею Єфросиніною.

Також Даша додала, що вже до нового року вони з Добриніним перебували лише у батьківських стосунках і між ними нічого не було.

За словами Квіткової, причиною їхнього розриву стала перенасиченість одне одним. Пара проводила 24/7 разом. Їхні стосунки вибудовувались дуже стрімко, вони віддавали себе одне одному і, врешті, зрозуміли, що час зупинитись.

"В якийсь момент ми зрозуміли, що, по-перше, ми дуже як перенаситились одне одним, а по-друге, в нас стала дуже різна швидкість. Я лечу поперед планети всієї, я пру, а в нього трохи інша швидкість і це нам також заважає у стосунках. На фоні цього ми, може, одне одного морально задушили", - пояснила Даша.

Також блогерка зізналася, що у їхніх стосунках не було аб'юзу, чи зради. Вони розійшлися досить культурно і зараз обоє ходять до своїх психологів, аби зберегти адекватні стосунки заради сина.

"Як він поїхав, ми не бачились не зідзвонювались дні три. Зустрілись на сесії у психолога разом. Будемо продовжувати ходити. В нас росте син. Ми будемо ходити до психолога, щоб закрити якісь питання, щоб побудувати здорові стосунки, через те, що у нас росте син. Здорові стосунки батьків нашого сина", - додала Даша.

Водночас Квіткова зазначила, що наразі вона не допускає думки, що вони з Добриніним можуть згодом знову зійтися і продовжити будувати романтичні стосунки.