Мистецький фронт. У Львові відкрили унікальну виставку в поєднанні минулого та сьогодення. Митці представили картини, вишивки, плакати і навіть розмальовані українскими орнаментами гільзи із передової. Однією із родзинок виставки - роботи майстринь, які зараз знаходяться під російською окупацією. Аби таємно їх передати, українкам довелося ризикувати не лише своїм життям. Про мистецтво, яке вражає своїм патріотизмом, - у сюжеті Христини Гашенко.

Десятки картин, плакатів та різноманітних вишивок представлені на унікальній виставці у палаці мистецтв. Основна ідея - поєднання сучасності із народними елементами. Кожен плакат має символічне значення. Анастасія представила роботу, присвячену своєму рідному Харкову. Який їй довелося покинути...

Анастасія, авторка композиції:

В перші місяці війни там було жахливо і моя родина перебувала майже всю війну там, і те, що в мене боліло - те і я зобразила. Дівчина, яка закриває місто рукою, щоб жодна ракета не долетіла.

Художниця Яна Власенко-Бернадська просто на виставці розписує буржуйку, яку згодом продадуть, а гроші передадуть на потреби ЗСУ.

Яна Власенко-Бернадська, художниця:

Це почалась перша квіточка. І потім буде лисички, потім буде все це розмальовуватися, прямо розквітати на очах і будуть квіти, а потім вони будуть кольорові і це буде квітуча Україна.

Є на виставці і роботи майстрів, які опинилися в окупації. Цю сумку вишиту за ескізом української майстрині Ганни Собачко-Шостак таємно передали із Луганщини.

Ірина Петренко, організаторка виставки, співзасновниця онлайн музею "UA: HERITAGE":

Це ілюзія, коли люди кажуть, що вони в окупації 8-9 років і вони проросійські - це не так. Вони проукраїнські, вони розмовляють українською вони чекають…

У центрі уваги - українська карта. На полотні майстрині вишили герби усіх 25ти областей разом із Кримом. Різними орнаментами прикрашені і гільзи, які з передової передали захисники. Більшість із Бахмуту.

Світлана Махонько, співорганізаторка виставки, співзасновниця онлайн музею "UA: HERITAGE" :

Оцю - це від гвоздики, ми вирішили присвятити загальному телевізійному марафону в обличчі каналу Інтер, який допомагає нам розірвати цю інформаційну бульбашку. Це самчаківка, розписала Катерина Ніушева, і тут навіть образи такі є-преса, мікрофончики.

Владислав, відвідувач виставки:

Мені найбільше сподобалось це те що тут багато про Україну, усе роблять, щоб Україна виграла, щоб у нас була воля, щастя, здоров'я.

Всього участь у заході взяли понад пів тисячі як професійних художників, так і аматорів з усіх регіонів України.

Ірина Петренко, організаторка виставки, співзасновниця онлайн музею "UA: HERITAGE":

Мета була створити онлайн-музей, зібрати усю наявну інформацію, ми започаткували проект по відродженню цих вишивок і інтеграції їх у сучасні речі. А під час війни проект набув додаткового сенсу, бо він допоміг дівчатам триматися. Дівчата вишивали в підвалах.

Юрій Візняк, генеральний директор Львівського палацу мистецтв:

Важливо не тільки для нас, для України, вона важлива для наших міжнародних партнерів, для міжнародної спільноти, щоб розуміли, що відбувається і розуміли те, що мистецтво має дуже глибоке коріння.

У планах оранізаторів - представити виставку за кордоном. Бо ж мистецький фронт, як і раніше, залишається одним із важливих напрямків боротьби за Незалежність України.