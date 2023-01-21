Ігнат про винищувачі F-16: могли б закрити частину неба України [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Американські винищувачі F-16 у разі постачання до України могли б закрити частину неба від російських ракетних атак.
Про це повідомляє спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі одного з українських телеканалів.
За його словами, F-16 навряд чи зможуть збивати ракети, які летять по балістичній траєкторії, але крилаті ракети "могли б бути хорошими цілями для таких літаків".
Він також підтвердив, що американські винищувачі можуть закрити частину повітряного простору України.
"Це так і є у всіх країнах світу, що більшість країни перекривається саме авіаційними підрозділами. Є літаки, які стоять на бойовому чергуванні, і якщо з'являється загроза, вони піднімаються в небо і вилітають перехоплювати ракети", - зазначив Ігнат.
Він додав, що засоби ППО захищають більш локальні об'єкти - військові аеродроми, критичну інфраструктуру, урядові будівлі.
"Тому літаки там - більша частина ППО, ніж зенітні комплекси", - додав Ігнат.
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