Американські винищувачі F-16 у разі постачання до України могли б закрити частину неба від російських ракетних атак.

Про це повідомляє спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі одного з українських телеканалів.

За його словами, F-16 навряд чи зможуть збивати ракети, які летять по балістичній траєкторії, але крилаті ракети "могли б бути хорошими цілями для таких літаків".

Він також підтвердив, що американські винищувачі можуть закрити частину повітряного простору України.

"Це так і є у всіх країнах світу, що більшість країни перекривається саме авіаційними підрозділами. Є літаки, які стоять на бойовому чергуванні, і якщо з'являється загроза, вони піднімаються в небо і вилітають перехоплювати ракети", - зазначив Ігнат.

Він додав, що засоби ППО захищають більш локальні об'єкти - військові аеродроми, критичну інфраструктуру, урядові будівлі.

"Тому літаки там - більша частина ППО, ніж зенітні комплекси", - додав Ігнат.