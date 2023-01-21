Закарпаття заливає водою та засипає снігом. Дощі в низинній частині тривають уже 4-ту добу. Вода в річках піднялась від метра до трьох і вище, і почала топити прилеглі території.

У селі Абранка зволожений грунт зійшов з гори і знищив 2 будівлі. Через перелив води частково перекрито рух на трасах "Мукачево-Івано-Франківськ" та "Тиса-Агтелек - Малі Геївці". Метеорологи оголосили "гідрологічне попередження", бо дощ перетворився на мокрий сніг. Можливе сходження лавин. Євген Соломін - передає із Закарпаття.

У Перечині майже добу рятувальники відкачують воду з домогосподарств. Селяни допомагають з відрами.

У вас скільки води було? Аж через верх переливалася. Аж через верх?! Оце поділка аж стільки було. Я нічого не кажу…Метр шістдесят! Це вже відкачали? Вже відкачали і ще качають!

Щойно рятувальники помпами осушать підвали, переходять до городів. У цей час вода повертається назад.

Володимир, інспектор пожежно-рятувальної служби ГУ ДСНС у Закарпатській обл. :

То там нижня точка - стікає! Година- підвал повний! Ми викачали - то вже другий раз. І третій раз таке! Води он скільки. Баба ходила круплі взяла, капусту, щось таке.

У пані Ярослави вода в хату повертається вдруге за зиму. У грудні рясні опади призвели до першого підтоплення. І от тепер знову.

Ярослава Байканич, жителька Перечина:

Щось ми витягали, щось лишилося, щось піднімали, ну а так вот стоїть вода.

Комунальники терміново прочищають стоки, проте на гірських річках утворюються затори зі сміття й дерев, і вода виходить з берегів і топить усе навкруги. Дається взнаки і хаотична забудова у заплавах.

Іван Погоріляк, Перечинський міський голова:

Чим можемо, тим допомагаємо для того, але вирішити фактично неможливо. Бо річка Уж переливається через берги і топить місто. Найбільша загроза у нас в Перечині, що водозабір міський підтоплюється. Трошки часу не вистачало, аби його затопило. Але обійшлося.

З наслідками негоди, крім Перечина, борються у Великому Березному, Сваляві Рахові, Хустському, Берегівському та Ужгородському районах. Через перезволоження грунту селевий потік в селі Абранка знищив дві будівлі - літню кухню та частково хлів.

Поки низинну частину області заливає, високогір'я засипає снігом. Метеорологи попереджають про перехід дощу у мокрий сніг. На гірські перевали уже вийшла снігоприбиральна техніка боротися із заметами та ожеледицею.

Рятувальники радять водіям утриматися від далеких поїздок на день-два. Тоді погода має нормалізуватися.