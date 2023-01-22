Противники допомоги Україні в США зірвали зустріч конгресвумен із виборцями [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
У США група протестувальників намагалися зірвати зустріч члена палати представників Олександрії Окасіо-Кортес із виборцями. Під час її виступу учасники провокації почали вигукувати фрази проти підтримки України та голосно співати.
Відомо, що інцидент стався у суботу, 21 січня в Бронксі.
Так, понад десять учасників акції підняли транспаранти з вимогами зупинити постачання зброї Україні та припинити фінансувати війну з росією.
Написи на плакатах, як пишуть ЗМІ, були такими: "Припиніть посилати зброю в Україну", "Ведіть переговори, а не знищуйте", "Жодної війни з Росією чи Китаєм".
При цьому, як зазначає видання такі інциденти під час виступів конгресвумен та іншими політиками-демократами траплялися і раніше.
Зокрема, нещодавно виступ конгресмена-демократа Адама Сміта в Колумбії також намагалися зірвати противники допомоги України гурт Code Pink.
Так, минулого року конгресвумен Окасіо-Кортес назвала таких протестувальників прихильниками колишнього президента США Дональда Трампа, які "повторюють пропутинські тези".
"Україна, як і інші народи, має право на самовизначення", - заявляла Окасіо-Кортес.
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