Вступ до ВИШІв - за тестами

У 2023 році випускники вступатимуть на перший курс закладів вищої освіти України на основі національного мультипредметного тесту (НМТ), а не зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Про це 20 січня оголосило Міністерство освіти і науки України.

Складання тестів для вступу до ВИШів в умовах воєнного стану вперше "обкатали" під час вступної кампанії 2022 року. Освітяни назвали досвід "успішним", доопрацювали та вирішили повторити.

Як і коли проходитиме тест

Для вступу у цьому році замість свіжих результатів національного мультипредметного тесту можна буде скористатися результатами НМТ 2022 року або результатами ЗНО 2021 чи 2020 року.

Цьогоріч здобувачі повної загальної середньої освіти не проходитимуть державну підсумкову атестацію.

Вступники зможуть подавати до 20 заяв, з яких не більше 5 заяв - на місця державного та/або регіонального замовлення.

Реєстрація для участі в оцінюванні проходитиме у квітні. Український центр оцінювання якості освіти забезпечить безпаперову реєстрацію. Вступники матимуть змогу скористатися спеціальним сервісом на сайті цієї установи. Усі етапи реєстрації будуть докладно описані на сайті Центру.

У 2023 році передбачено дві сесії НМТ: основна і додаткова - для вступників, які з поважних причин не пройшли тестування під час основної сесії.

Основна проходитиме у червні, додаткова - у червні-липні.

Національний мультипредметний тест (НМТ)

Національний мультипредметний тест складатиметься вступником у спеціальних комп'ютерних аудиторіях ВИШів - тимчасових екзаменаційних центрах - впродовж одного дня у форматі комп'ютерного тестування тривалістю 180 хвилин.

Тест складатиметься з двох обов’язкових предметів - української мови та математики - та одного додаткового предмета за вибором вступника з переліку:

історія України,

іноземна (англійська, французька, німецька, іспанська) мова,

фізика,

хімія,

біологія.

​Для вступників на мистецькі та спортивні спеціальності необхідно додатково скласти творче чи спортивне завдання.

Завдання тестів

Усі завдання національного мультипредметного тесту відповідатимуть чинним програмам ЗНО. У тестах буде використано завдання, розроблені для ЗНО.

У тестуванні з історії України абітурієнти працюватимуть з завданнями, що стосуватимуться подій другої половини XVI - початку ХХІ ст. Застосовуватиметься формат на встановлення "хронологічної послідовності". Також буде запропоновано низку завдань на вибір кількох правильних відповідей із запропонованих.

У тестуванні з іноземних мов не буде завдань з відкритою формою відповіді, як не буде і завдань з аудіювання.

Під час тестів з математики вступники зможуть користуватися довідковими матеріалами.

Український центр оцінювання якості освіти не пізніше травня 2023 року підготує демонстраційні варіанти кожного з блоків НМТ, щоб учасники змогли ознайомитися з форматом тестування заздалегідь і попрактикуватися.

Типи завдань у тестах

Бали та результати

Вступники одержать результати одразу, щойно виконають усі завдання з того чи іншого предмета. Виходячи з аудиторії тимчасового екзаменаційного центру, кожен учасник знатиме свій результат.

Кількість тестових балів, отриманих учасниками під час виконання завдань кожного з блоків НМТ, буде переведена в результати тестування за шкалою 100-200. Таблиці переведення будуть завчасно затверджені МОН.

Для отримання результату за шкалою 100-200 балів з кожного блоку НМТ потрібно набрати не менше 10% від загальної кількості тестових балів.

Незалежно від обраного вступником додаткового предмета позитивний результат НМТ дозволить подавати заяву для вступу на будь-яку спеціальність з урахуванням вагових коефіцієнтів, установлених для предметів на різні спеціальності.

Для вступу на різні спеціальності до результатів НМТ буде застосовано різні коефіцієнті. Скажімо, якщо абітурієнт вступатиме на правничий напрям підготовки - більшу вагу матиме результат з історії України, ніж з біології, а на медичний - навпаки.

Інформація про значення цих коефіцієнтів міститиметься в Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році (документ затверджується МОН).

Пільги та коефіцієнти

Під час вступної кампанії 2023 року будуть збережені усі пільги та пільгові категорії, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій.

Вступники, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території, зможуть проходити усі процедури вступної кампанії дистанційно за їхнім вибором та укласти договір про здобуття освіти впродовж трьох місяців після початку навчання.

Застосування пільг для жителів особливо небезпечних територій буде визначено навесні з урахуванням ситуації в Україні

Галузевий коефіцієнт буде використаний для підтримки вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня вищої освіти молодшого бакалавра) з пріоритетним вибором (перша та друга пріоритетність) однієї зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Регіональний коефіцієнт буде визначено навесні залежно від розвитку воєнно-політичної ситуації в Україні.

У вступній кампанії 2023 року не планують використовувати сільський коефіцієнт і середні бали раніше здобутих документів про освіту.

Вступ до магістратури

Усі вступники до магістратури на основі ступеня бакалавра складатимуть Єдиний вступний іспит (ЄВІ), у якому будуть два блоки: тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської).

Також для вступу на спеціальності:

05 Соціальні та поведінкові науки,

06 Журналістика,

07 Управління та адміністрування,

08 Право,

28 Публічне управління та адміністрування,

29 Міжнародні відносини

потрібно буде скласти Єдиний фаховий вступний іспит (ЄФВВ).