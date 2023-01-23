У Конгресі США закликали передати Україні ракети ATACMS [ Редагувати ]
Джерело: DW
Сполученим Штатам необхідно відправити в Україну оперативно-тактичні балістичні ракети ATACMS дальнього радіусу дії, які можуть бути використані для завдання ударів, зокрема по окупованому Криму.
Про це повідомляє голова комітету із закордонних справ Палати представників Майкл Маккол каналу ABC News.
Респібліканець зазначив, що українці раніше успішно освоювали усі види озброєнь, надані США.
"ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin, РСЗВ HIMARS. Вони перемагають, коли ми даємо те, що їм потрібно", - вказав Маккол.
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