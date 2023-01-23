Українські захисники уразили катер, який привласнили російські окупанти, при спробі висадки ДРГ поблизу Херсона.

Про це повідомляє ОК "Південь".

Повідомляється, що Сили оборони вразили легкомоторний цивільний катер, який росіяни облаштували для військових цілей. Це сталося при спробі ворожої ДРГ висадитися на один з так званих Потемкінських островів на Дніпрі.

"Окупанти ніяк не втямлять, що все, що вони облаштують під "руський воєнний корабль" українські бійці відправлять єдиним відомим всім курсом", - зазначили військові.