Найближчі тижні є вирішальними для України - Шарль Мішель [ Редагувати ]
Найближчі два-три тижні стануть вирішальними у війні росії та України. Про це голова Європейської ради Шарль Мішель заявив в інтерв'ю газеті El Mundo.
Наступні тижні, два чи три, є вирішальними. Для війни та для миру. Те, що відбудеться у 2023 році, багато в чому залежатиме від найближчих тижнів.
На думку голови Євроради, союзникам України потрібно у найкоротші терміни передати Україні танки.
Ми повинні дати Україні танки, яких вона потребує, прямо зараз.
18 січня президент Польщі Анджей Дуда, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, заявив, що у війні росії та України настав критичний момент. На його думку, впродовж кількох тижнів чи місяців може визначитися, "виживе Україна чи ні".
Представник Головного управління розвідки України полковник Вадим Скибицький заявив, що вирішальний момент у війні України з росією настане навесні та на початку літа.
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