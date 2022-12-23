ООН необхідно розробити механізм припинення членства росії у Раді безпеки ООН, оскільки вона систематично порушує міжнародне право. Про це в інтерв'ю RTVI заявив голова Європейської ради Шарль Мішель.

На мій погляд, слід було б встановити механізм припинення членства: я не говорю про повне виключення Росії, але як мінімум про припинення членства Росії в Раді безпеки.

При цьому глава Євроради визнав, що "на даний момент це неможливо, це заведе в глухий кут сам концепт безпеки ООН".

Втім, ми бачили, що і до початку цієї війни концепт безпеки ООН вже сильно збоїв... отже, я серед тих, хто вважає, що рано чи пізно реформа функціонування ООН буде обов'язковою.

Глава Євроради зазначив, що структура безпеки ООН найчастіше виявляється безсилою під час вирішення великих міжнародних проблем, зокрема війни в Україні.

На його думку, зараз ООН повною мірою не враховує балансу сучасного світопорядку, що також проявляється у кризі представництва африканських та латиноамериканських країн в організації.

Минулого тижня речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що американське керівництво хоче виключити росію з Ради безпеки ООН, але поки що не бачить такої можливості.

Президент України Володимир Зеленський закликає до припинення членства рф в Раді безпеки з початку збройного вторгнення.