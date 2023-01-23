В Україні вбили та поранили 180 тисяч російських вояків - Міноборони Норвегії [ Редагувати ]
Майже 180 тисяч російських вояків загинули або отримали поранення в ході збройного вторгнення в Україну. Про це в інтерв'ю телеканалу TV 2 заявив командувач збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен.
Цифри російських втрат наближаються до 180 тисяч вбитих та поранених солдатів... Ми бачимо росію, яка використовує ті інструменти, які вона має.
Вони вклали багато сил у війну в Україні. Значні частини російських сухопутних військ перебувають на Україні, і росія зазнала значних втрат. Вони втратили багато танків, бронетехніки та людей, каже начальник оборони.
За оцінкою норвезького генерала, втрати України у війні, ймовірно, становлять понад 100 тисяч убитих та поранених солдатів. Він наголосив, що загинули ще майже 30 тисяч мирних українців.
Міноборони рф востаннє повідомляло про свої втрати у вересні 2022 року. На той момент, за словами міністра оборони сергія шойгу, загинуло 5 937 російських військовослужбовців.
Шойгу стверджував, що Україна за час війни втратила вже половину своєї армії: 61 207 загиблих, 49 368 поранених.
Волонтери та журналісти-розслідувачі встановили, що станом на 17 січня у росії за відкритими джерелами підтверджено загибель 11 662 російських військових, які брали участь у вторгненні в Україну.
У Генштабі ЗСУ повідомили 23 січня, що за час російського вторгнення загинуло понад 121 тисячу російських вояків.
Днями німецька розвідка повідомила, що ЗСУ щодня втрачають у боях під Бахмутом "тризначну кількість військових".
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