На порозі вирішального етапу. Росія може піти новим наступом із будь-якого напрямку. Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD. Путіну неважлива ціна його планів і він вимагатиме від своїх генералів досягати хоч якихось цілей, зазначив президент.

Від західних партнерів також лунають заяви, що найближчі тижні визначать майбутнє України. Голова Євроради Шарль Мішель закликав європейських колег й надалі надавати Києву всю необхідну допомогу.

А от що зараз відбувається безпосередньо на фронті? Де точаться найзапекліші бої? Розкаже мій колега - воєнкор Ігор Левенок.

Донбас охоплений полум'ям великої війни і українські захисники продовжують стримувати тут навалу московитів. Окупанти не припиняють атакувати українські міста. Епіцентри протистояння в районах Бахмуту та Соледара. Напружене становище у Соледарській громаді: під обстрілами села Парасковіївка, Роздолівка, Федорівка, Васюківка та околиці самого Соледара.

А ось так нині виглядає Бахмут. Колись привабливе місто нині ворог перетворює на руїни. Бойовище там не стихає. Людей на вулицях стає усе менше. Вчора окупанти вкотре вдарили по місту. Троє мирних зазнали тяжких поранень. Зруйновано іще кілька будинків. До того, що вцілілих споруд там і так майже не залишилося. Але фортеця Бахмут тримається. Росіяни там зазнають шалених втрат і сточують там свої зуби.

Власне, інтенсивні бойові дії тривають на всьому Донбасі. На Донецькому напрямку ворог активно бив по Авдіївці: пізно ввечері відбулися обстріли з артилерії та Градів із застосуванням касетних снарядів, вночі - масований артобстріл, а під ранок - обстріл із Градів. Його наслідки влада Донеччини іще з'ясовує.

Під вогонь потрапив Часів Яр - пошкоджено три будинки, на щастя без постраждалих.

Ворожа ракета прилетіла прямо на дитячий майданчик. Ну і загалом мушу відзначити, що жодного абсолютно безпечного місця тут немає. Московити і їх терористична тактика обстрілів мирних міст дають вагомі підстави мені так стверджувати. Якщо загарбники можуть дотягнутися ствольною артилерією до міста, вони його руйнують.

По решті територій б'ють ракетами й в будь-який момент вдень, або ж вночі вони це роблять. А далі безпека мирних міст залежить тільки від роботи нашої ППО. Ось така оперативна обстановка на теперішній момент.