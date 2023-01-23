Українські паралімпійці завоювали три медалі чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону [ Редагувати ]
Три медалі - золото і дві бронзи - такий здобуток Національної паралімпійської збірної України у перший день змагань чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону у шведському Естерсунді. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.
Наші парабіатлоністи тричі піднімалися на п'єдестал у спринті на 7,5 км:
- Олександр Казік (порушення зору (тотально незрячий); гайд Сергій Кучерявий) - "золото";
- Богдана Конашук (клас стоячи) - "бронза";
- Сергій Романюк (клас стоячи) - "бронза".
Чемпіонат світу з лижних перегонів та біатлону триватиме до 29 січня. У ньому беруть участь спортсмени 19 країн світу. Команду України представляє 24 спортсмени з інвалідністю.
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