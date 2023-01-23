Три медалі - золото і дві бронзи - такий здобуток Національної паралімпійської збірної України у перший день змагань чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону у шведському Естерсунді. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

Наші парабіатлоністи тричі піднімалися на п'єдестал у спринті на 7,5 км:

Олександр Казік (порушення зору (тотально незрячий); гайд Сергій Кучерявий) - "золото";

Богдана Конашук (клас стоячи) - "бронза";

Сергій Романюк (клас стоячи) - "бронза".

Чемпіонат світу з лижних перегонів та біатлону триватиме до 29 січня. У ньому беруть участь спортсмени 19 країн світу. Команду України представляє 24 спортсмени з інвалідністю.