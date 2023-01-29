Замість ляльок і м'ячів - літаки й ракети. Війна змінює захоплення маленьких українців. Вони прагнуть як і всі дорослі - робити те, що допоможе наблизити нашу перемогу. Відтак, каже моя колега Жанна Дутчак, всі масово пішли записуватися в гуртки з авіа та ракетомоделювання. Про це далі.

Тут у нас діти займаються із радіоконструювання і 3D моделювання. Поряд лабораторія з авіамоделювання.

А ще - малювання, в'язання, бісероплетіння…загалом понад два десятки безкоштовних гуртків. Та найбільшу популярність у франківських школярів мають нині ті, що пов'язані зі світом авіа.

Руслана Лобода, працівниця Івано-Франківського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді:

Підвищився інтерес дітей до технічної творчості, які можуть сприяти нашій оборонній здатності. Зараз такий дуже інтерес проявився до ракетомоделювання, до авіамоделювання.

Води, води, я пальчик забрав.

У гуртку з ракетомоделювання - жодного вільного місця. Керівник Роман Лутчин каже, на заняття записалося вдвічі більше дітей, ніж в попередні роки. І примітно - більшість дівчата.

Роман Лутчин, керівник гуртка:

Вони хочуть робити моделі ракет, вони вже, бачите, вирізають шатл під "Буран" - ракетоносій. Вони вже хочуть це робити. Дитина ніколи цим не займалася. Але сказала я хочу це зробити і от це потенціал.

Озброївшись олівцем, папером, ножем та клеєм - школярі працюють над черговою моделлю ракети.

Роман Лутчин, керівник гуртка:

Це простенька дитяча модель ракети. Ракета запускається зі стартової установки, яка має двигун спеціальний і на парашуті вона спускається вниз.

Шестикласниця Марія ракетомоделюванням займається вже кілька років. І такі моделі може робити навіть із заплющеними очима.

Марія Дудкевич, школярка:

Інші гуртки може і дівчачі, але вони для мене нудні. Можу зробити двохступеневу, можу зробити трьохступеневу і будь-яку іншу модель таку, щоб літала.

Це моя двоступенева ракета, яку я недавно зробила. Вона літає.

Створювати свої моделі, щоправда, не ракет, а літаків - мріє і Назар. Тому записався в гурток авіамоделювання.

Назар, школяр:

Мені цікаво вивчати будову літака, і його аеродинаміку. Це інтересно робити нові літаки, які ще ніхто не придумував. Я хочу зробити такий літак, який би випускав зараз десять ракет.

Війна змінила вподобання дітей, кажуть вихователі.

Богдан Рапалюк, керівник авіамодельного гуртка:

Діти приходять із таким питанням, а чи роблять тут безпілотники зразу задають питання. Але для того аби зробити безпілотник до цього ще треба навчитися працювати руками…Читати креслення, трохи знати електроніки.

А для цього потрібен час, каже керівник авіамодельного гуртка. Школярі, які займаються тут по кілька років, нині самі створюють будь-які моделі літаків - від найпростіших - до найсучасніших БПЛА. Деякі роботи вихованців вже допомагають нашим військовим.

От для нашого війська о такий дрон наші діти зібрали. У нас був хороший спонсор, він заспонсорвував. То був дрон-розвідник.

Богдан Рапалюк, керівник авіамодельного гуртка:

Наші вихованці воюють, запускають дрони, якраз із нашого гуртка двоє хлопців. Лелеку запускають й інші. Це наші майбутні інженери.

Такий бум зацікавленості авіа серед школярів - викладачі лише схвалюють. Кажуть: для дітей це хороший спосіб урізноманітнити своє дозвілля. А для них - знайти та розгледіти у них майбутніх видатних інженерів.