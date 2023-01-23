ЄС надасть Україні військову допомогу у 500 млн євро [ Редагувати ]
Міністри закордонних справ ЄС домовилися надати Україні додаткову військову допомогу. Про це повідомляє Bild.
Згідно з дипломатичними джерелами, сума допомоги становитиме 500 мільйонів євро.
Однак більше деталей видання не наводить.
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