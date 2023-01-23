Гроші, зібрані під час акції, підуть на купівлю приладів нічного бачення

200 літрів борщу наварили волонтери у Луцьку - під час благодійного заходу на підтримку Збройних Сил України. Люди куштували страви польової кухні та жертвували гроші для батальйону "Любарт". Бійці цього підрозділу зараз виконують завдання у найгарячіших точках. Що планують придбати за зібрані кошти - наші колеги розкажуть.

Польову кухню розгорнули просто під стінами Луцького замку.

Поспішаємо, бо люди дуже хочуть борщу, дуже великий апетит.

Тут кухарі готують 200 літрів борщу, щоб вистачило на всіх охочих.

Гарний, наваристий.

Акцію "Борщ на ЗСУ" у Луцьку разом організували волонтерські організації та представники влади.

Юрій Семчук, директор Луцького міського молодіжного центру:

Зварити борщ на польовій кухні, пригостити всіх бажаючих і зібрати кошти на підрозділ, для їхніх потреб. Взагалі, розраховано на 700 порцій борщу.

Готує страву Андрій Локачук. До війни - шеф-кухар одного з відомих луцьких ресторанів, а нині - боєць спецпідрозділу "Любарт", для якого і збирають донати.

Андрій, шеф-кухар, боєць батальйону ССО "Любарт":

Класичний український і веганський борщ для тих, хто не їсть м'яса. Працювало дуже багато людей, вклали душу, сили, щоб його зробити цікавим, оригінальним і зрозумілим для всіх.

Норета Аветісян, жителька Луцька:

Потрібно копійка до копієчки допомагати. Такі заходи якось згуртовують і тут дійсно краще смакує, ніж вдома.

Гроші, зібрані під час акції "Борщ на ЗСУ", підуть на купівлю приладів нічного бачення спецпризначенцям.

Андрій, командир штабу батальйону ССО "Любарт":

Вони дуже потрібні, бо велику частину доби, ми в силах спеціальних операцій наш підрозділ, виконуємо специфічні завдання, відповідно, в темну пору доби.

Прилад нічного бачення коштує щонайменше 160 тисяч гривень. На один такий військові вже назбирали. Завдяки благодійникам і тим, хто смакував українським борщем, планують придбати ще кілька.