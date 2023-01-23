рф відправляє десятки тисяч ненавчених мобілізованих на Бахмут - Пентагон [ Редагувати ]
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Фахівці з Пентагону оцінили так зване "посилення" лав російської армії, зокрема на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляє в Twitter репортера американського видання Foreign Policy Джека Детча.
За його словами, високопосадовець в американському оборонному відомстві оцінює ці війська як "погано екіпіровані, погано навчені та кинуті на полі бою".
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