Кадрові чистки: уряд звільнив очільників п'яти областей і заступників трьох міністрів [ Редагувати ]
Кабінет міністрів України на своєму засіданні 24 січня ухвалив низку кадрових рішень, зокрема відставку топ-чиновників і очільників ряду областей. Про це повідомив міністр кабінету міністрів України Олег Немчинов.
Кадрові рішення Уряду
З посад заступників міністрів звільнено:
- Вячеслава Шаповалова - заступника Міністра оборони України;
- Івана Лукерю - заступника Міністра розвитку громад та територій України;
- В'ячеслава Негоду - заступника Міністра розвитку громад та територій України;
- Віталія Музиченка - заступника Міністра соціальної політики України.
Підтримано проекти указів Президента України про звільнення:
- Валентина Резніченка - Дніпропетровська ОВА;
- Олександра Старуха - Запорізька ОВА;
- Олексія Кулебу - Київська ОВА;
- Дмитра Живицького - Сумська ОВА;
- Ярослава Янушевича - Херсонська ОВА.
Водночас на посаду заступника Міністра економіки України призначено Олексія Соболєва.
Нагадаємо, першого заступника міністра інфраструктури, розвитку громад та територій Василя Лозинського затримали детективи НАБУ при отриманні хабаря в $400 тисяч. Після затримання Лозінського оперативно звільнили з посади.
У вівторок, 24 січня, були звільнені:
- заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко;
- заступник генпрокурора Олексій Симоненко.
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