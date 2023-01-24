Ще один заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури - В'ячеслав Негода - подав у відставку на тлі корупційного скандалу з його колегою Лозинським. Про це він повідомив у Facebook, причини свого звільнення не назвав.

У кожної важливої справи - свій марафон і команда, свій старт і фініш.

Сьогодні я хочу подякувати всім, з ким ми долали перепони, щоб змінити/покращити життя в громадах і зміцнити країну. Було важко, але ми ломали шаблони, переконували, бо вірили в успіх.

Не час і не місце робити якісь звіти.

Раніше 24 січня заяву про відставку написав заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Іван Лукеря.

Нагадаємо, першого заступника міністра інфраструктури, розвитку громад та територій Василя Лозинського затримали детективи НАБУ при отриманні хабаря в $400 тисяч. Після затримання Лозінського оперативно звільнили з посади.

У вівторок, 24 січня, були звільнені:

заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко;

заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов;

заступник генпрокурора Олексій Симоненко.

Також повідомляється, що у Кабміні готуються нові відставки, крісла захиталися під трьома міністрами.